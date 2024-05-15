هنية: إصرار العدو الإسرائيلي على احتلال معبر رفح يضع المفاوضات في مصير مجهول

أشار رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس"، الى أن "ذكرى النكبة تحل هذا العام بينما يخوض شعبنا معركة طوفان الأقصى وهي مقدمة التحرير والاستقلال، وقضية فلسطين تظل حاضرة بقوة في وعي شعبنا وأمتنا وأحرار العالم".
ولفت هنية، الى أن "شعبنا أسقط كل المؤامرات والمخططات الخبيثة وصمد في كل مكان، وإصرار العدو على المضي قدما في عملية رفح يضع المفاوضات برمتها في مصير مجهول"، مؤكداً أن "الموقف الأميركي يواصل انحيازه للعدو والاستمرار في توفير الدعم السياسي والغطاء لحرب الإبادة ضد شعبنا".
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