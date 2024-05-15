السيسي يصل إلى البحرين

الشارقة - اميمة ياسر -

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، إلى مملكة البحرين للمشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة المنامة.

والتقى الرئيس السيسي فى العاصمة البحرينية "المنامة" العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على هامش أعمال الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية، التي تبدأ أعمالها غدا، الخميس، على مستوى القمة.

ومن المقرر أن يعقد السيسي عدداً من اللقاءات الثنائية مع أشقائه القادة العرب على هامش القمة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون وآليات التنسيق المشترك.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، إن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

وأضاف المتحدث أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، والتي تتفاقم حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي.

وستتناول القمة الأوضاع في عدد من الدول العربية الشقيقة، وكيفية استعادة الاستقرار بالمنطقة في خضم الأزمات الكبيرة التي تتعرض لها، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة على المستويين الدولي والإقليمي، وذلك إلى جانب متابعة جهود العمل العربي المشترك لدعم مسار التنمية لصالح الشعوب العربية كافة.