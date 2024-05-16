زيلينسكي يؤجل زياراته الخارجية بعد دخول القوات الروسية بلدة حدودية أوكرانية

أرجأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جميع زياراته الخارجية مع استمرار تدهور الوضع في ساحة المعركة اليوم الأربعاء، وذكرت كييف إن المواجهات محتدمة في بلدة فوفشانسك على الحدود الشمالية الشرقية في منطقة خاركيف.

واكد المتحدث باسم الرئيس الأوكراني إن زيلينسكي أرجأ جميع زياراته الخارجية المقررة في الأيام المقبلة بعدما أجرى اتصالاته اليومية مع شخصيات عسكرية بارزة لمناقشة الوضع في منطقة خاركيف وموقف إمدادات الأسلحة.

والاستيلاء على البلدة الواقعة على بعد خمسة كيلومترات من الحدود سيمثل المكسب الأهم لروسيا منذ أن توغلت في منطقة خاركيف يوم الجمعة فاتحة جبهة جديدة في غزوها، الأمر الذي أجبر كييف على إرسال تعزيزات.

ويؤدي الهجوم إلى استمرار حالة الإنهاك والاستنزاف وعدم التوزان التي تواجهها القوات الأوكرانية قبل هجوم روسي كبير في الأسابيع المقبلة، بحسب زيلينسكي.

وقال دميترو لازوتكين المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية إن "بعض" قوات المشاة الروسية دخلت البلدة التي يعتقد محللون عسكريون أن موسكو بحاجة للسيطرة عليها لمواصلة هجومها في عمق المنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها سيطرت على بلدتين جديدتين في المنطقة على بعد نحو 25 كيلومترا من ضواحي مدينة خاركيف.