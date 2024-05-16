الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة وصل الى بيروت للمشاركة في فعاليات الإحتفال بفوز بلدة دوما في مبادرة أفضل القرى السياحية في العالم

وصل الى بيروت مساء اليوم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي في زيارة للبنان تستمر اياماً عدة، وهي الأولى له الى هذا البلد وذلك للمشاركة في فعاليات الإحتفال بفوز بلدة دوما في مبادرة أفضل القرى السياحية في العالم للعام 2023.

كان في استقباله بالمطار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار.

هذا ومن المقرر ان يعقد الوزير نصار و بولوليكاشفيلي مؤتمراً صحفياً قبل ظهر غد الخميس في وزارة السياحة يتحدثان فيه عن هذه المناسبة .