بوتين وصل إلى الصين في زيارة تستغرق يومين

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها نظيره شي جينبينغ، وأظهرت صور بثها التلفزيون الروسي استقبال مسؤولين صينيين وحرس الشرف بوتين لدى نزوله من طائرته في بكين نحو الساعة الرابعة والنصف فجرا بالتوقيت المحلي.

وهذه هي أول رحلة خارجية للرئيس الروسي منذ إعادة انتخابه في آذار، والثانية له إلى الصين خلال ما يزيد قليلا عن ستة أشهر.

بعد عودته مؤخرا من جولة في فرنسا وصربيا والمجر، دافع شي جينبينغ عن الحق في إقامة علاقات اقتصادية طبيعية مع روسيا المجاورة. وتستفيد الصين خصوصا من واردات الطاقة الروسية الرخيصة.

واحتفى البلدان مطلع عام 2022، قبيل بدء حرب أوكرانيا، بشراكة ثنائية وُصفت بـ"اللامحدودة".