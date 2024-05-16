خطط استباقية لاستقبال الحجاج

ابوظبي - سيف اليزيد - مكة المكرمة (وام)

أكدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لموسم 1445هـ، وتهيئة الأجواء التعبدية لضيوف الرحمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي قوله: إن الرئاسة أطلقت خطتها الاستباقية لموسم حج 1445هـ، مدعومة بحزمة من المبادرات النوعية للسهر على راحة الحجاج.

وبشأن حجاج الإمارات أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في وقت سابق، أن 37.743 مواطناً ومواطنة، قدموا في النظام الإلكتروني للحج هذا العام، تمّ اختيار 6.228 منهم لأداء الفريضة، وهو عدد الحجاج المخصص للدولة هذا الموسم.