واقعة التحرش .. النواب: إلغاء ترخيص أوبر وكريم ليس الحل

الشارقة - اميمة ياسر - علق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على رفع دعوى قضائية لإلغاء ترخيص «أوبر وكريم»، على خلفية حادثتي الخطف والتحرش الأخيرتين، قائلا: «الحل ليس الطرد بل في العلاج»، مشيرا إلى أن الدولة تشجع الاستثمارات التكنولوجية لكن يجب معالجة المشكلة.

وشدد خلال تصريحات لبرنامج «أخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الثلاثاء، على خطورة ما يحدث من وقائع أخيرة، لافتا إلى استدعاء لجنة الاتصالات الرئيس التنفيذي للشركة في مصر وشمال إفريقيا لحضور جلسة مع الحكومة داخل البرلمان منذ شهر ونصف على خلفية الواقعة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع.

ولفت إلى تعهد الشركة بتنفيذ توصيات البرلمان خلال 3 أشهر، مشيرا إلى أن عدم وجود زر استغاثة في التطبيق يمثّل مشكلة للراكب عند حدوث أي خطر، منوها أن وجوده من شأنه أن يثير مخاوف السائق ويدفعه إلى تجنب ارتكاب أية مخالفات.

وأوضح أن الشركة تعهدت منذ شهر ونصف بتوفير خاصية التسجيل الصوتي للرحلة بموافقة العميل، لا سيما وأن هذه الخاصية موجودة في تطبيقات ووسائل النقل الذكي في كل دول العالم، مشيرا إلى أن هناك 210 ألف سيارة وقائد سيارة يعملون في الشركة داخل مصر.

وشدد على ضرورة إجراء كشف دوري على السائقين؛ للكشف عن التعاطي، لافتا إلى تعهد الشركة بالانتهاء من تنفيذ توصيات اللجنة سريعا، بعد الواقعة الثانية لمحاولة التحرش بفتاة التجمع.