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قمة البحرين تدعو لنشر قوات حماية دولية بفلسطين لحين تنفيذ حل الدولتين

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رئاسة للقمة العربية 32.. قرارات حاسمة لحل قضايا الأمة ودعم السلام

فيما تسلمت مملكة البحرين رئاسة الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية من المملكة العربية السعودية رئيس الدورة السابقة (32) للقمة...

c3963d8cd4.jpgالرياض :
56c53ae922.jpg08 ذو القعدة 1445 هـ

ولي العهد: المملكة أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية

رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، اليوم، وفد المملكة المشارك في الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على...

icon-byline.pngالمنامة: دوت الخليج
icon-clock.png08 ذو القعدة 1445 هـ

القوات الأوكرانية تنسحب من بعض مناطق الهجوم الروسي

أكد قرار الرئيس فولوديمير زيلينسكي بتأجيل جميع رحلاته الخارجية القادمة خطورة التهديد الذي يواجهه جنوده، حيث انسحبت القوات...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png07 ذو القعدة 1445 هـ

اعتراف حوثي بمهاجمة مدمرة أمريكية

في الوقت الذي تباطأت فيه هجماتهم على الشحن البحري، أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن استهداف سابق لمدمرة تابعة للبحرية...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png07 ذو القعدة 1445 هـ

الشباب تستخدم الأطفال في هجمات موزمبيق

ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أن حركة الشباب المتطرفة أستخدمت في مقاطعة كابو ديلجادو شمال موزمبيق أطفالًا لا تتجاوز...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png07 ذو القعدة 1445 هـ

واشنطن مستمرة في دعم إسرائيل بالأسلحة

مر 76 عامًا على سلب العدوان الإسرائيلي لممتلكات الفلسطينيين الذين يرثون ذكرى«النكبة» طردهم الجماعي مع ظهور كارثة أكبر محتملة في...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png07 ذو القعدة 1445 هـ

قمة البحرين ظروف استثنائية لحلحلة الأزمات

تأتي القمة العربية «قمة البحرين» خلال هذا العام ضمن ظروف استثنائية وهي الاجتماع الثالث والثلاثون لمجلس جامعة الدول العربية والتي...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png07 ذو القعدة 1445 هـ

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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