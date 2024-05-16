قمة البحرين تدعو لنشر قوات حماية دولية بفلسطين لحين تنفيذ حل الدولتين

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رئاسة السعودية للقمة العربية 32.. قرارات حاسمة لحل قضايا الأمة ودعم السلام
فيما تسلمت مملكة البحرين رئاسة الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية من المملكة العربية السعودية رئيس الدورة السابقة (32) للقمة...
ولي العهد: المملكة أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية
رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم، وفد المملكة المشارك في الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على...
القوات الأوكرانية تنسحب من بعض مناطق الهجوم الروسي
أكد قرار الرئيس فولوديمير زيلينسكي بتأجيل جميع رحلاته الخارجية القادمة خطورة التهديد الذي يواجهه جنوده، حيث انسحبت القوات...
اعتراف حوثي بمهاجمة مدمرة أمريكية
في الوقت الذي تباطأت فيه هجماتهم على الشحن البحري، أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن استهداف سابق لمدمرة تابعة للبحرية...
الشباب تستخدم الأطفال في هجمات موزمبيق
ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أن حركة الشباب المتطرفة أستخدمت في مقاطعة كابو ديلجادو شمال موزمبيق أطفالًا لا تتجاوز...
واشنطن مستمرة في دعم إسرائيل بالأسلحة
مر 76 عامًا على سلب العدوان الإسرائيلي لممتلكات الفلسطينيين الذين يرثون ذكرى«النكبة» طردهم الجماعي مع ظهور كارثة أكبر محتملة في...
قمة البحرين ظروف استثنائية لحلحلة الأزمات
تأتي القمة العربية «قمة البحرين» خلال هذا العام ضمن ظروف استثنائية وهي الاجتماع الثالث والثلاثون لمجلس جامعة الدول العربية والتي...
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