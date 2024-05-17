ياسمين عز عن وقائع التحرش في أوبر: "اللي ماربهوش أهله الحكومة تربيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعربت الإعلامية ياسمين عز ، عن استيائها من حوادث التحرش والخطف التي حدثت خلال الأسابيع الماضية، مشيرة إلى أن ما حدث فضيحة للعالم.

وقالت ياسمين عز، من خلال برنامج كلام الناس: "جماعة فضحتونا، السائقين الغير منضبطين، كان فيه أباء كانوا معتمدين على شركات التوصيل مثل أوبر، كانوا الأباء بيستأمنكوا على ولادهم، فتكون النتيجة خيانة الأمانة ولقمة العيش، خطف وتحرش وضرب ومحاولات اغتصاب، اللي مترباش في بيت أهله الحكومة تربيه".

وأضافت ياسمين عز: "أتم مين عشان تعملوا لينا الرعب دا، احنا بعد حادثة حبيبة قولنا اضرب المربوط يخاف السايب، لا ماشاء الله أبهرتونا، ولا ده كان بيحصل من زمان، ولا انتم اللي اتجرئتم، ممكن اعرف فيه كام بنت حصل كدا، واحنا معاكي والإعلام مأثرش نهائي".