أولى الرحلات بهذا الموعد.. كيف استعدت "السياحة" لرحلات حج 2024 البري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، عن أخر استعدادت شركات السياحة لبرامج حج 2024 البري هذا الموسم.

وأضاف "صادق"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن وزارة السياحة والآثار تُراجع حاليًا برامج الحج استعدادًا لبدء الرحلات نهاية شهر مايو الجاري.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه تم تخصيص 150 أتوبيسًا سياحيًا لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

وأشار إلى أنه سيتم الدفع بلجان مشتركة من الوزارة وغرفة السياحة، في المنافذ البرية للعمل على تسهيل سفر ووصول حجاج البري إلى الأراضي المقدسة، ومتابعة تسكين الحجاج والتأكد من تقديم جميع الخدمات المتميزة لهم طوال رحلة الحج.

وتنطلق أولى رحلات حج 2024 البري يوم 23 ذو القعدة، وأولى رحلات موسم الحج 2024 طيران يوم 25 ذو القعدة.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار، كشفت في بيان لها، أن ووفقاً للشروط والإجراءات الخاصة بالحج البري لهذا الموسم، عن تحديد منفذ حالة عمار بالمملكة العربية السعودية كنقطة استقبال ومغادرة الحجاج برًا، والأتوبيسات الناقلة للحجاج ستقوم بمرافقتهم خلال تنقلاتهم بالمشاعر المقدسة وحتى عودتهم سالمين إلى الوطن، وعلى شركات السياحة الالتزام بجميع الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة.

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