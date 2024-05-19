شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس "مستقبل وطن" يجتمع برؤساء اللجان النوعية للحزب بمجلس النواب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم المركزي، والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب وزعيم الأغلبية في مجلس النواب، اجتماعا مع رؤساء اللجان النوعية للحزب في مجلس النواب ومنسقي الهيئة البرلمانية للحزب في المحافظات، بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة الجديدة.

وقال النائب أحمد عبد الجواد، إن حزب مستقبل وطن يعد الكيان الأكثر تأثيرا في الشارع المصري والحياة الحزبية، مذكرا بأهمية دور نواب الحزب في تلبية تطلعات المواطن المصري ودعم جهود وخطط الدولة المصرية، خاصة مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد الرابع في الفصل التشريعي الثاني.

من جانبه قال النائب عبد الهادي القصبي، إن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا على مستوى أعلى بين رؤساء اللجان ومنسقي المحافظات، مطالبا النواب بتكثيف التواصل على المستويات كافة حتى الوحدات الحزبية للبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية.



اجتماع مع رؤساء اللجان النوعية بحزب مستقبل وطن (1)



اجتماع مع رؤساء اللجان النوعية بحزب مستقبل وطن (2)



اجتماع مع رؤساء اللجان النوعية بحزب مستقبل وطن (3)