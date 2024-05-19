ترمب يدفع بايدن إلى تحليل مخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، خلال تجمع انتخابي في مينيسوتا، بإجراء تحليل مخدرات للرئيس الحالي جو بايدن قبل المناظرة المرتقبة بينهما.

وسخر من أحد مديري المناظرة المرتقبة في 27 يونيو المقبل على «سي إن إن»، وهو جيك تابر، واصفا إياه بأنه أو «تابر المزيف»، وقال ترمب: «أريد فقط مناظرة هذا الرجل لكن كما تعلمون، سأطلب بالمناسبة إجراء اختبار للمخدرات، حقا أنا لا أريده أن يتكلم كما فعلَ في خطاب حالة الاتحاد السابق.. لقد كان منتشيا بشكل كبير.. قلت: هل هذا هو جو بايدن؟ وبحلول نهاية المساء، كان يشعر بالإرهاق، أليس كذلك؟ لا، سنطالب بإجراء اختبار للمخدرات، لكن جيك تاب وهؤلاء الأشخاص، سيكونون بخير، سيكونون عادلين.. أعتقد أنهم سيكونون عادلين.

وإذا لم يكونوا كذلك، عليك أن تتعامل مع الأمر، أليس كذلك؟ عليك أن تتعامل الأمر».

ادعاء مثير

خلال التجمع الانتخابي، قال ترمب، إنه فاز بالولاية في انتخابات 2020، وذلك رغم أن المرشحين الديمقراطيين للرئاسة يفوزون بالولاية منذ، حينما فاز وقتها الجمهوري ريتشارد نيكسون، وفاز بايدن بولاية مينيسوتا في الانتخابات الأخيرة بنسبة 52.4%، مقابل 45.3% لترمب.

وقدم الرئيس الأمريكي السابق ادعاء مماثلا الشهر الماضي خلال تجمع في ولاية ويسكونسن، وهي ولاية أخرى خسرها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

حرب عالمية

في الإطار نفسه، حذر ترمب، من اندلاع حرب عالمية ثالثة خلال الأشهر الـ5 المتبقية، قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بسبب عدم كفاءة القيادة الأمريكية الحالية.

ووفقا لصحيفة «ديلي صن»، قال ترمب لأنصاره في ولاية مينيسوتا: «مع هذا النوع من البلهاء الذين يديرون البلاد، لن يبقى كثير من الناس على قيد الحياة، لأن قوة الأسلحة مخيفة للغاية».

وأضاف «يمكن أن ينتهي بنا الأمر في الأشهر الـ5 المقبلة، إلى حرب عالمية ثالثة».

وأردف متابعا «لدينا بلد هش للغاية.

يمكن أن ينتهي به الأمر بسرعة كبيرة إلى حرب عالمية ثالثة، لأن لدينا أشخاصا أغبياء يديرونه»، في إشارة إلى منافسه في الانتخابات الرئيس جو بايدن.

إنهاء الصراعات

أكد ترمب، مرة أخرى، أنه قادر على حل الصراع في أوكرانيا إذا فاز في انتخابات نوفمبر المقبل، قائلا: «الصراع الروسي الأوكراني، أو الصراع في الشرق الأوسط، أو التضخم المرتفع، لم يكن ليحدث لو كنت رئيسا للولايات المتحدة».

وبدأت معركة السباق إلى البيت الأبيض وتيرتها تشتد، مع تحديد موعد المناظرة الرئاسية بين بايدن وترمب الشهر المقبل.

وأشار المرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري، إلى أنه قد يعلن عن مرشحه لمنصب نائب الرئيس قبل وقت قصير من المؤتمر، وفقا لوكالة أسوشييتد برس.

مناظرة هاريس

قالت حملة الرئيس الأميركي جو بايدن، إن نائبته كامالا هاريس قبلت دعوة من شبكة سي بي إس نيوز للمشاركة في مناظرة نائب الرئيس في يوليو أو أغسطس.

وتأتي دعوة نائب الرئيس للمناظرة، بعد أن وافق كل من الرئيس بايدن والرئيس السابق ترمب على إجراء المناظرات الرئاسية يومي 27 يونيو و10 سبتمبر، والتي ستستضيفها سي إن إن وإيه بي سي نيوز، وقبلت حملة بايدن الدعوة للمشاركة في مناظرة نائب الرئيس داخل الاستوديو، إما في 23 يوليو أو 13 أغسطس.

وقالت حملة بايدن: «نتطلع إلى قبول حملة ترمب لأحد هذه التواريخ، حتى يمكن تحديد التقويم الكامل للمناظرات لهذه الحملة».

وسيأتي موعد مناظرة نائب الرئيس في 23 يوليو، بعد أقل من أسبوع من عقد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

تقدم ترمب

كشف استطلاع جديد تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بـ6 نقاط على الرئيس الحالي جو بايدن، في ولايات تعد ساحة المعركة الرئيسة التي من المرجح أن تحدد نتيجة انتخابات نوفمبر الرئاسية.

واحتل الرئيس السابق الصدارة في 6 من 7 ولايات متأرجحة، هي: ويسكونسن، بنسلفانيا، نيفادا، كارولينا الشمالية، جورجيا، أريزونا.

ووجد الاستطلاع أن بايدن كان متقدما بنقطتين في ميشيغان.

وفي ويسكونسن وبنسلفانيا، كانت الهوامش بين الجانبين ضيقة أيضا، وأظهر الاستطلاع أن بايدن يعاني عجزا كبيرا في نيفادا وكارولينا الشمالية وجورجيا وأريزونا.

وأعرب المستجيبون عن قلقهم بشأن الاقتصاد.

استطلاع ترمب وبايدن: