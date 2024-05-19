شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء المنشآت الصحية يشجع الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لافتا أن مشروع القانون يسهم في تشجيع مشاركة القطاع الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية.

وأوضح النائب عبد الوهاب خليل، في بيان له، أن مشروع القانون يستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، معقبا:" برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم".

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاص طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة تشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.

وأوضح النائب عبد الوهاب خليل، أن مشروع القانون جاء وفقا للمادة (18) من الدستور والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".