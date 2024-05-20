شكرا لقرائتكم خبر التعاون الإسلامي: 3 آلاف مجزرة إسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - A A

كشف تقرير مرصد منظمة التعاون الإسلامي الإعلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، حجم الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد مرور (220) يوما منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع، مسجلا (3,123) مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة، أسفرت عن السواد الأعظم من عدد الشهداء، والذي بلغ 45,091 شهيدا ومفقودا. منظمة التعاون الإسلامي إسرائيل فلسطين الجرائم الإسرائيلية

كانت هذه تفاصيل خبر التعاون الإسلامي: 3 آلاف مجزرة إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.