شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: تحديد 26 أكتوبر لانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، تحديد جلسة في 26 أكتوبر الحالي لانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، كما قررت الهيئة العليا مد عمل لجنة التنظيم المركزية حتي يناير من العام المقبل وإعادة تشكيلها في موعدها السنوي طبقآ لنص اللائحة وتم عرض الميزانية الخاصة بالحزب.

وكان المكتب التنفيذي برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة قد سبق جلسة الهيئة العليا وتحديد جدول أعمال من بندين الأول إعادة تشكيل لجنة التنظيم المركزية والثاني عرض ميزانية الحزب.