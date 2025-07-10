شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" توقّع بروتوكول تعاون مع أكاديمية دبي للإعلام الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

توقّع نقابة الصحفيين يوم الأحد القادم 13 يوليو، بروتوكول تعاون مع أكاديمية دبي للإعلام؛ لتعزيز سبل التعاون الأكاديمي والبحثي، وتبادل الفرص التعليمية، والتعاون المشترك في مجالات التدريب الصحفي والإعلامي الرقمي، خاصة ما يخص الذكاء الاصطناعي.

وتستضيف النقابة منى بو سمرة، رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، في تمام الساعة الثانية والنصف بمقر النقابة لتوقيع البروتوكول.

ويتضمن البروتوكول تطوير وتنفيذ برامج أكاديمية مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل في مجالات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى المشاركة في مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل نتائج الأبحاث، والتعاون في النشر بالمجالات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.

وتبدأ أولى ثمار هذا التعاون بتنظيم أكاديمية دبي للإعلام ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي في الصحافة، وأدواته، وأفضل الممارسات في هذا المجال، وذلك بمركز التدريب بالنقابة يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025.