وصول القنصل السعودي الجديد إلى دبي

أعلنت القنصلية العامة السعودية في دبي، اليوم، وصول الدكتور مشعل بن أحمد الغامدي، إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، لمباشرة مهام عمله، قنصلاً عامًا للمملكة العربية السعودية لدى دبي والإمارات الشمالية.

وقالت القنصلية العامة في دبي في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «وصل سعادة الدكتور مشعل بن أحمد الغامدي إلى مدينة دبي، لمباشرة مهام عمله قنصلاً عامًا للمملكة العربية السعودية لدى دبي والإمارات الشمالية».

وجاء ذلك بعدما أعلن القنصل السعودي السابق في دبي، عبدالله بن منصور المطوع، عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»، تويتر سابقًا: «يحين اليوم وقت الرحيل، وأغادر بيتي الثاني، القنصلية العامة في دبي والإمارات الشمالية، بعد رحلةٍ من العمل والعطاء بدأت في يناير 2021م كقنصل عام للمملكة العربية السعودية في دبي والإمارات الشمالية».