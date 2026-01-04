DailySignal: ولي العهد ضمن أبرز القادة الرابحين في 2025

وضعت صحيفة «ذا ديلي سيجنال» الأمريكية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان ، ضمن أفضل القادة الرابحين في عام 2025، وهي قائمة ضمن أفضل قادة العالم الذين تمكنوا من إنجاز خطوات كبيرة في بلدانهم، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وضمت القائمة التي وضعتها الصحيفة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيسة المكيسك كلوديا شينباوم.

نمو اقتصادي ضخم

قالت الصحيفة إن ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، قام ببعض التحركات الكبيرة في عام 2025.

فعلى الصعيد المحلي، كان النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية أقوى من المتوقع في ظل رؤية السعودية 2030، حيث قُدّر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4% و5%.

ولا يعود هذا النمو إلى تخفيف منظمة أوبك تخفيضات إنتاج النفط فحسب، بل إن نمو قطاعي الصناعة والخدمات قد قلل من اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط. وتشكل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الآن أكثر من نصف الاقتصاد السعودي.

تحالف قوي مع واشنطن

يحرص ولي العهد على نشر الثروة، ولا سيما مع الولايات المتحدة. فمنذ بداية ولاية ترمب الثانية، تعهدت السعودية باستثمار أكثر من تريليون دولار في الولايات المتحدة. وقد حقق هذا الاستثمار مكاسب في السياسة الخارجية للسعودية أيضاً، حيث تحسنت العلاقات المتوترة التي سادت أواخر العقد الثاني من الألفية.

واستضاف كل من الأمير محمد بن سلمان ودونالد ترمب الآخر في بلديهما هذا العام، وسط احتفالات واحتفالات كبيرة.

وبعد اجتماع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع ترمب بواشنطن في نوفمبر الماضي، مُنحت المملكة العربية السعودية وضع الحليف الرئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي «ناتو»، ما عزز مكانتها كوسيط قوة في المنطقة في ظل استمرار الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران.

مشاريع كبيرة

شهد عام 2025 إطلاق وتدشين عدد من المشاريع الوطنية الاستراتيجية، من أبرزها: مشروع بوابة الملك سلمان لتطوير المنطقة المركزية في مكة المكرمة، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وخدمة ضيوف الرحمن، وافتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية، ضمن مشاريع تطوير القدرات الدفاعية للمملكة، وإطلاق شركة «هيوماين» للذكاء الاصطناعي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، في خطوة تهدف لجعل المملكة مركزًا عالميًا للبيانات والتقنية المتقدمة، وتدشين خريطة العمارة السعودية، التي توثق الهوية العمرانية للمناطق، وتدعم التنمية الحضرية المستدامة.

أبرز التحركات السياسية لولي العهد في 2025

- نمو اقتصادي قوي يتراوح بين 4% و5% بفضل رؤية المملكة 2030.

- تثبيت التحالف مع الولايات المتحدة وصياغة شراكة إستراتيجية جديدة.

- توقيع اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بين المملكة وأمريكا.

- توقيع اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بين المملكة وباكستان.

- شراكات دولية مع القوى الاقتصادية الكبرى.

- دور قوي في إعادة سوريا إلى محيطها العربي ورفع العقوبات عنها.