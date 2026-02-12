شركات غربية تلغي عقودا مع الإمارات لوجود علاقات مشبوهة

أعلن ثاني أكبر صندوق تقاعد في كندا أنه سيعلق استثماراته المستقبلية مع شركة موانئ دبي العالمية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وذلك بسبب العلاقات المشبوهة للرئيس التنفيذي لشركة الخدمات اللوجستية. فيما أوقفت مؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية، وهي مؤسسة تمويل تنموي مملوكة للحكومة البريطانية بقيمة 13.6 مليار دولار، استثماراتها مع شركة موانئ دبي العالمية لذات السبب، وفقا لما نشرته وكالة «بلومبيرج».

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من 24 ساعة من قرار مماثل اتخذه صندوق المعاشات الكندي (CDPQ)، وهو شريك مالي رئيسي آخر للمجموعة.

تعليق صندوق التقاعد الكندي

«للتوضيح، نحن لسنا مستثمرين في شركة موانئ دبي العالمية. إنها شريك لنا في مشاريع الموانئ حول العالم، لكننا لسنا مساهمين في الشركة الأم»، هذا ما قاله متحدث باسم «لا كايس»، التي تدير صندوق التقاعد الحكومي في كيبيك، في بيان.

وأضاف: «من المهم أيضاً التمييز بين شركة موانئ دبي العالمية والشخص سلطان أحمد بن سليم، الذي يمثل محور الوضع الراهن. وفي هذا الصدد، أوضحنا للشركة أننا نتوقع منها توضيح الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة».

ولم ترد شركة موانئ دبي العالمية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، ولا بن سليم على الفور على طلبات التعليق.

وتدير شركة موانئ دبي العالمية أكثر من 60 ميناءً ومحطة في جميع أنحاء العالم، وتعتبر «لا كايس» شريكاً استثمارياً رئيسياً من خلال مشروعها المشترك «موانئ دبي العالمية» في كندا.

وفي سبتمبر، أعلنت شركة موانئ دبي العالمية في كندا عن خطط لبناء محطة حاويات في ميناء مونتريال، مما يضيف إلى عملياتها المينائية في فانكوفر، وفريزر ساري، ونانايمو، وبرينس روبرت، وسانت جون.

كما استثمرت شركة «لا كايس»، التي كانت تدير أصولاً بقيمة 473.3 مليار دولار كندي (350 مليار دولار) اعتبارًا من ديسمبر 2024، في مشاريع مختلفة لشركة «دي بي وورلد» خارج كندا.

في عام 2022، استثمر صندوق التقاعد 2.5 مليار دولار في ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة بجبل علي، والمنتزه الوطني للصناعات، وهي ثلاثة من الأصول الرئيسية للشركة في الإمارات العربية المتحدة.

شركة بريطانية تلحق بالركب

بدورها، أعلنت مؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية (BII) أمس عن تعليق كافة استثماراتها الجديدة مع مجموعة موانئ دبي العالمية (DP World).

وجاء هذا القرار المفاجئ في أعقاب تقارير إعلامية كشفت عن علاقات مشبوهة لرئيس مجلس إدارة المجموعة سلطان أحمد بن سليم.

من جانبه، قال متحدث باسم مؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية إنه: «في ضوء هذه الادعاءات، لن نقوم بأي استثمارات جديدة مع موانئ دبي العالمية حتى تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة».

وكانت المنصة تستهدف رأسمال إجمالي يصل إلى 1.7 مليار دولار، كما التزمت المؤسسة البريطانية مبدئياً بمبلغ 320 مليون دولار مع خطط لضخ 400 مليون دولار إضافية، بينما أسهمت موانئ دبي بحصص في موانئ رئيسية والتزام باستثمار مليار دولار إضافية.