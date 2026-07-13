من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وفاة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله. وقال ولي العهد: «تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر السابق -رحمه الله-، الذي كان له دور بارز في نهضة وازدهار دولة قطر الشقيقة، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لشعبه ووطنه، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».
كانت هذه تفاصيل خبر الملك وولي العهد يواسيان أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.