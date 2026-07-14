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مصر تدين استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز

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مصر تدين استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، بما يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة في أحد أهم الممرات المائية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية - في بيان أصدرته اليوم - رفض مصر الكامل لكافة الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية أو تعرض أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، مشددةً على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والكف عن أية ممارسات من شأنها تأجيج التوتر وتوسيع دائرة التصعيد في المنطقة.

وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع دولة العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها ومصالحها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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