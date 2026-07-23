صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة (ENCELIA) التابعة لأحد الشركات السعودية ، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة. وأكد المصدر سلامة جميع أفراد الطاقم، واتخاذ الجهات المعنية كافة الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية. وتعد هذه الاستهدافات انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.



كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مسؤول بالهيئة العامة للنقل: سلامة جميع أفراد طاقم سفينة ENCELIA لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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