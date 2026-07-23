ولي العهد يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء باكستان

وفي بداية الاتصال، جدد رئيس الوزراء الباكستاني، إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي على سفينة سعودية، وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدًا دعم باكستان الثابت والحازم لأمن المملكة وسيادتها.
كما جرى خلال الاتصال، استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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