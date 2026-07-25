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"التعاون الإسلامي": عدوان مليشيا الحوثي على السفن السعودية يهدد الأمن الدولي

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واس- الرياض 0 تبليغ

"التعاون الإسلامي": عدوان مليشيا الحوثي على السفن السعودية يهدد الأمن الدولي

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاعتداء الغاشم من مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية وذلك أثناء ملاحتها في عرض البحر الأحمر، الأمر الذي يشكّل عدوانًا سافرًا وانتهاكًا خطيرًا لأمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية، ما يؤثر بشكل سلبي على تأمين وإيصال إمدادات الغذاء والطاقة في العالم.
وأكدت الأمانة العامة في بيان أن هذا العدوان يمثل تهديدًا حقيقيًا للسلم والأمن الدوليين، بل وخرقًا واضحًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، ويتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الغادرة التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية المارقة.
وأعربت عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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