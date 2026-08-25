فرنسا تسجل 301 حالة غرق خلال الصيف بسبب موجات الحر

القاهرة - كتب محمد نسيم - سجلت السلطات الفرنسية أكثر من 300 حالة غرق خلال الصيف الجاري، في ارتفاع كبير عن عدد الحالات المُسجلة قبل عام، بحسب ما أعلنته وزيرة الرياضة الفرنسية، مُرجعة هذا الارتفاع إلى موجات الحر التي اجتاحت أوروبا.

وقالت الوزيرة مارينا فيراري في تصريح صحفي، مساء الأحد، إن حالات الغرق المُسجلة منذ 19 حزيران/ يونيو، والبالغ عددها 301 حالة، تمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بحالات صيف عام 2025.

ووصفت الوزيرة حالات الغرق بأنها "حصيلة حزينة"، مشيرة إلى أن ارتفاع الحالات "يأتي بسبب موجات الحر المتكررة" التي ضربت العديد من الدول الأوروبية، وهي ظاهرة يقول الخبراء إنها مدفوعة بالتغير المناخي الذي يتسبب فيه البشر.

وقالت "توجه الكثير من الناس إلى السباحة بطريقة تنطوي على قدر كبير من المخاطرة".

وأوضحت "وقعت العديد من الحوادث المميتة في أماكن غير مرخَّصة، أو غير خاضعة للإشراف للسباحة".

وفي 15 تموز/ يوليو، أعلنت فيراري حصيلة أولية لحالات الغرق في الصيف بلغت 142 وفاة.

المصدر : عرب 48