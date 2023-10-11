غلبت سما المصري .. حسناء سعودية تصدم الشباب وتكشف 4 علامات تدل على تلاعبهم بالرجال والصدمة بـرقم 3

شكرا لقرائتكم خبر عن حسناء سعودية تصدم الشباب وتكشف 4 علامات تدل على تلاعبهم بالرجال والصدمة بـرقم 3 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حسناء سعودية تصدم الشباب وتكشف 4 علامات تدل على تلاعبهم بالرجال والصدمة بـرقم 3

حذرت مشهورة “تيك توك” من ٤ علامات تشير إلى عدم الجدية في العلاقة بين الرجل والمرأة.

وقالت: في فيديو جديد عبر حسابها على “تيك توك”، إنه بمجرد ظهور هذه العلامات أو بعضها فيجب على الرجال أن يقطعوا العلاقة فورا. وأوضحت أن من بين علامات فشل العلاقة أو أن الطرف الآخر يتلاعب بك هو إخفاء الفتاة تفاصيلها عن إخوانها الذكور تحديدا وكذلك والدها ووالدتها.

اقراء ايضاً :

ومن بين العلامات كذلك – هو خوف الشريك من المستقبل ومحاولته الابتعاد دائما عن الحديث عنه وارتباكه طوال الوقت.

وأضافت: أما العلامة الثالثة فهي سؤال الشخص عن راتبك وسعر سيارتك وأسئلته المتكررة عن المال.

واستكملت: “العلامة الرابعة هي تكرار اتصالها من خارج المنزل ما يعني أنها متزوجه أو لا يريد أن يعرف أحد علاقتها الجديدة”.v