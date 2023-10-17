شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد فيديو مسرب للمشهورة السعودية رهف القحطاني وهي على سرير النوم.. رفعت أقدامها للأعلى وفعلت شيئاً مخجل ومعيب!! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت المشهورة السعودية رهف القحطاني مع جمهورها على السوشيال ميديا مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهي في غرفة النوم، مستلقية على بطنها فوق سرير النوم ورافعة أقدامها للأعلى بطريقة وصفها بعض المتابعين بالمستفزة والغير لائقة، فيما اعتبرها اخرون حرية شخصية.

فيديو رهف القحطاني المثير للجدل تفاعل معه الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وتباينت ردود افعالهم بين مؤيد وغاضب.

وكانت رهف القحطاني قد ظهرت بالفيديو المتداول وهي مستلقية على بطنها فوق سرير النوم ورافعة اقدامها للأعلى، وعلقت بالقول: “المخرج عايز كده”.

ورغم ان رهف القحطاني لم تُظهر جسمها بالفيديو بشكل كامل، لكن أقدامها ظهرت مرفوعة للأعلى من الخلف، وكان واضحاً أنها نائمة على بطنها في السرير.

وتعرضت رهف القحطاني لانتقادات واسعة بسبب الفيديو، وطالبها الكثير من المتابعين بحذف واحترام تعاليم الاسلام وعادات وتقاليد المجتمع السعودي المعروض بالحشمة والحياء.

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من هي رهف القحطاني

رهف القحطاني، هي ناشطة ومؤثرة اجتماعية سعودية، ولدت عام 1991 ميلادي في المملكة العربية السعودية. ويبلغ عمرها 32 سنة.

كانت رهف القحطاني تعمل سكرتيرة في مكتب أمان الدمام قبل أن ينال مقطع فيديو نشرته عبر سناپ شات سبتمبر 2021، شهرة كبيرة، حيث اشتهرت بكلمة “وذ نكهة” التي قالتها بالفيديو، لتقدم بعد ذلك استقالتها وتتفرغ لتطوير حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تزوجت رهف القحطاني في عمر صغير بعلاقة زواج دامت سنوات قليلة مع وضاح المري شاعر أغاني سعودي، صرحت القحطاني أن زوجها هو من وفر لها شقة وسيارة بقيت لها بعد طلاقها.

وعادةً ما تثير رهف القحطاني ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالاتها التي تسم بالجرأة والخروج عن المألوف، ويتهمها البعض بتعمد الظهور بتلك الجرأة لإثارة الجدل وتصدر الترند على السوشيال ميديا.

ومن أبرز الإطلالات المثيرة للجدل التي ظهرت بها رهف القحطاني، كانت خلال رحلتها إلى جزر المالديف منتصف العام الماضي 2022، حيث ظهرت برفقة صديقتها مروج الرحيلي، وهن يرتدين ملابس النوم ويتمايلن بطريقة جريئة ومستفزة حسب تعليقات المتابعين.