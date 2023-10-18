اسحري الجميع بشفايف جذابه وردية ووداعا السواد بتاتو شفايف طبيعي ثابت طوال اليوم بمكون رهيب .. فشر سما المصري

عدن - ياسمين التهامي - اسحري الجميع بشفايف جذابه وردية ووداعا السواد بتاتو شفايف طبيعي ثابت طوال اليوم بمكون رهيب

2023/10/18 الساعة 06:19 صباحاً

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حصول على شفايف وردية وجذابة هي من الأشياء التي تهتم بها العديد من الفتيات والسيدات، وقد يلجأ بعضهن إلى استخدام المستحضرات التجميلية التي تعطي الشفايف لونًا ورديًا مميزًا، لكن هذه المستحضرات تحتوي على مواد كيميائية وقد تسبب الضرر للشفايف، لذا سنقدم لكم وصفة طبيعية يمكنك تحضيرها في المنزل بسهولة بمكونات بسيطة تمنحك شفاة وردية وجذابة. وصفة تاتو طبيعي لشفايف وردية يمكنك إعداد وصفة تاتو طبيعي للشفايف في المنزل بإحضار المكونات البسيطة التالية: نصف ملعقة من زيت جوز الهند. ملعقة من الفازلين. دم غزال. نصف ملعقة من زيت الزيتون. يمكن تحضير وصفة تاتو الشفايف بخطوات بسيطة تتمثل في الآتي: يتم إحضار بولة صغيرة ونضع بها الفازلين، ونضيف إليها دم الغزال، ونقلبهم معًا حتى تمام التجانس. نضيف زيت الزيتون وزيت جوز الهند إلى المزيج السابق، ونقلب المكونات معًا بشكل جيد. ثم نستخدم هذا التاتو على الشفايف في المساء. في الصباح ستجد تحول الشفايف إلى اللون الأحمر، ويمكنك استخدام هذا التاتو يوميًا في المساء للحصول على أفضل النتائج. طريقة وصفة التنت للحصول على شفايف وردية تتكون وصفة التنت من مكونين أساسيين هما: تنت أحمر. زبدة كاكاو. يمكن تحضير وصفة التنت للشفايف باتباع خطوات بسيطة هي: يتم إضافة زبدة الكاكاو إلى التنت الأحمر في إناء صغير. ثم يتم استخدام هذه الخلطة على الشفايف. يتم تكرار استخدام الوصفة يوميًا حتى الحصول على شفايف وردية اللون. اسحري الجميع لدبشفايف جذابه وردية ووداعا السواد بتاتو شفايف طبيعي ثابت طوال اليوم بمكون رهيب اسحري الجميع بشفايف جذابه وردية ووداعا السواد بتاتو شفايف طبيعي ثابت طوال اليوم بمكون رهيب