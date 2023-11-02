شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الساعة تظهر في هذه الدولة الخليجية.. فتاة مراهقة تفعل المحظور في المطبخ وتنشر على التيك توك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت فتاة خليجية مقطع فيديو جريء عبر حسابها الشخصي على تطبيق التيك توك، ظهرت خلاله وهي ترتدي النقاب والعباءة السوداء وتؤدي وصلة رقص جريئة على أنغام الموسيقي أثناء عملها عصير داخل المطبخ . واستعرضت الفتاة تناولها للعصير الذي أعدته أمام متابعيها ، ورفعت نقابها وفي تلك اللحظة أثارت الشك حيث بدت وكأنها رجل متنكر في هيئة امرأة. وقال معلق : ” واضح من رجوله يلعب ظهير أيسر ” فيما قال آخر : ” الرجل واضحة من البداية ” .

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