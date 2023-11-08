سما المصري أشعلت غرائز الرجال بوصلة رقص فاضحة على “عود البطل” بالهوت شورت

عادت الفنانة سما المصري إلى إثارة الجدل من جديد، بعد نشرها مقطع فيديو لها وهي ترقص بوصلة رقص مثيرة على أغنية "عود البطل" للفنان حسن شاكوش وعمر كمال.

وظهرت سما المصري في الفيديو وهي ترتدي هوت شورت قصيرًا، وتؤدي رقصات شرقية مثيرة، لفتت انتباه الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع، وتفاعل معه الكثيرون من المتابعين، الذين أثنوا على جمال سما المصري ومهاراتها في الرقص.

واعتبر البعض أن سما المصري تحاول إثارة الجدل من خلال نشر مقاطع الفيديو المثيرة، بينما دافع البعض الآخر عنها، مؤكدين أنها تملك الحق في اختيار ما ترتديه، وأنها تتمتع بجسد جميل.

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها سما المصري الجدل بإطلالاتها. فسبق لها أن نشرت صورًا لها وهي ترتدي ملابس مكشوفة، وتعرضت لانتقادات واسعة.

وتواصل الفنانة سما المصري إثارة الجدل عبر سلسلة الفيديوهات والصور التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر ان هذه المرة الثانية التي ترقص فيها سما المصري على نفس الاغنية حيث كانت قد ظهرت في فيديو سابق وهي ترقص مرتدية جلابية وتحمل عصا بلياردو.

تحرص سما المصري دائمًا على إثارة الجدل بإطلالاتها وتصرفاتها. فهي تسعى دائمًا إلى لفت الأنظار إليها، ولا تخاف من انتقادات المجتمع.

ولكن من المهم أن تحترم كل فنانة حرية اختيارها لإطلالتها، طالما أنها لا تخالف القانون أو تضر بالآخرين.