الصاروخ رجع تاني ..سما المصري تستعرض مفاتنها وهي بتمسح الشقة بقميص النوم الاسود

أثارت الفنانة المصرية سما المصري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو لها وهي تقوم بتنظيف شقتها، حيث ظهرت في الفيديو وهي ترتدي قميص نوم ضيق كشفت عن مفاتنها.

وتعرضت الفنانه والراقصه الاستعراضيه سما المصري تعرضت لهجوم كبير جدا بسبب الفيديوهات المنتشره لها بصوره كبيره جدا على صفحات.

وظهرت سما المصري في الفيديو وهي تقوم بتنظيف الأرضية، وهي ترتدي قميص نوم ضيق كشف عن مؤخرتها وعن صدرها.

وظهرت سما المصري في مقطع فيديو وهي تقوم بمسح شقتها وهي ترتدي قميص من اللون الاسود الذي اظهر جزء كبير جدا من صدرها بطريقه كبيره جدا وبدات تقوم باظهار جسدها ومؤخرتها وهي تقوم بمسح ارضيه شقتها الامر الذي جعل المتابعون يشاهدون الفيديو بطريقه كبيره جدا وتخطى الفيديو عدد مشاهدات كبيره وصل الى 10 مليون مشاهده.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل كبير، حيث أعرب البعض عن استيائهم من تصرف سما المصري، واعتبروا أنها تسيء إلى الذوق العام.

فيما دافع البعض الآخر عن سما المصري، معتبرين أنها تتمتع بحريتها الشخصية، وأنها تختار الملابس التي ترغب في ارتدائها.

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها سما المصري الجدل بسبب ملابسها، حيث سبق لها أن نشرت العديد من الصور والفيديوهات وهي ترتدي ملابس ضيقة وفاضحة.

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

أثار الفيديو موجة من السخرية والتعليقات اللاذعة على سما المصري، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "سما المصري اتجننت، بقى تنظيف الشقة بالملابس الداخلية".

وعلق آخر قائلاً: "سما المصري بتحب تثير الجدل، ولو ما لاقتش حاجة تثير الجدل فيها، بتصنعها".

فيما دافع البعض عن سما المصري، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "سما المصري حرة في اختيار ملابسها، ما حدش يتدخل في حياتها الشخصية".

وعلق آخر قائلاً: "سما المصري فنانة، ولبسها دا جزء من شغلها".