ديمي روز أشعلت غرائز الرجال بفيديو جديد أظهر جمال جسدها

نشرت عارضة الازياء العالمية ديمي روز فيديو جديد لها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وكانت تظهر في هذا الفيديو وتجول في احدى شوارع الولايات المتحده الامريكيه بالفستان رائع شفاف اظهر جمالها.

وتعتبر عارضه الازياء البريطانيه ديمي روز من اشهر عارضه الازياء في الوطن العربي يقدمه العديد من الاعمال في الوطن العربي ودائما ما تنشر الكثير من حياته الشخصيه الحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقى الفيديو العديد من التعليقات ونشره الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما نالت الكثير الازياء الكثير من التعليقات السلبيه حيث راى بعد رواد المواقع التواصل الاجتماعي ان هذا الفيديو يعتبر خارج للحياه.