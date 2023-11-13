اخبار الخليج / اخبار اليمن

ديمي روز أشعلت غرائز الرجال بفيديو جديد أظهر جمال جسدها

0 نشر
0 تبليغ

نشرت عارضة الازياء العالمية ديمي روز فيديو جديد لها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وكانت تظهر في هذا الفيديو وتجول في احدى شوارع الولايات المتحده الامريكيه بالفستان رائع شفاف اظهر جمالها.

وتعتبر عارضه الازياء البريطانيه ديمي روز من اشهر عارضه الازياء في الوطن العربي يقدمه العديد من الاعمال في الوطن العربي ودائما ما تنشر الكثير من حياته الشخصيه الحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقى الفيديو العديد من التعليقات ونشره الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما نالت الكثير الازياء الكثير من التعليقات السلبيه حيث راى بعد رواد المواقع التواصل الاجتماعي ان هذا الفيديو يعتبر خارج للحياه.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا