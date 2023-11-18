الصاروخ لاميتا فرنجية تتحدي القشطة سما المصري بوصلة رقص بالبشكير

فنون - كتب سعد محمود - أثارت لاميتا فرنجية الجدل مواخر بعد ظهورها في منزلها وهي امام الحمام بمنشفة بيضاء علي جسدها وبدأت ترقص وتتمايل بطريقه مثيره للغايه وتستعرض فيها مفاتنها وهي ترقص بطريقة في غاية الإثارة والمتعة.

وخطفت لاميتا فرنجية الانظار بجمالها وانوثتها ورشاقتها وجمال جسدها المتناسق وكثرة الصور والفيديوهات التي تقوم بنشرها علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث دئما ما تقوم بنشر الصور الجريئه منها بصورة كبيرة جدا في الآونة الأخيرة انها اللبنانية لاميتا فرنجيه.

وقامت لاميتا فرنجية بخلع المنشفه من علي شعرها واظهرت جمالها وتركت شعرها منسدلا على كتفيها وهي ترقص.

وشاركت النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية في العديد من الافلام منها عمر وسلمى 3 و اخر اعمال الفنانه اللبنانيه لاميتا فرنجية في فيلم بنت من دار السلام مع كوكبة من النجوم الفن منهم رحاب الجمل ورندا البحيري.