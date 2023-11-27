الصاروخ رجع من تاني .. الإفراج عن سما المصري بعد قضاء 3 سنوات ونصف في السجن

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الإفراج عن سما المصري بعد قضاء 3 سنوات ونصف في السجن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أفرجت الأجهزة المعنية عن الفنانة المصرية سما المصري بعد تنفيذها أحكام الحبس ضدها البالغة 3 سنوات ونصف، بحسب مصدر مطلع على تفاصيل القضايا المتهمة فيها.

ئوكانت محكمة مستأنف الاقتصادية أيدت حُكم حبس سما المصري سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء تبرز مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات جنسية على السوشيال ميديا، بالإضافة لاتهامها بارتكاب دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة.

كما نفذت سما المصري حكم الحبس 6 أشهر في سبّ وقذف الإعلامية ريهام سعيد، والحبس سنة في قضية أخرى تتعلق بصناعة 5 فيديوهات خادشة للحياء والتعدي على القيم الأسرية للمجتمع.

سما المصري هي فنانة مصرية وراقصة وممثلة ومغنية. ولدت في 15 يوليو 1976 في ههيا بمحافظة الشرقية في مصر. درست في جامعة الزقازيق بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. بدأت حياتها المهنية كمذيعة في قناة المحور الفضائية، لكنها تركت هذا المجال بعد 8 أشهر. ثم عملت في البورصة في مجال العلاقات العامة والتسويق لمدة عام. سافرت خارج مصر بعد ذلك وبدأت مسيرتها الفنية.

اشتهرت سما المصري بإطلالاتها الجريئة وتصرفاتها المثيرة للجدل. وقد تعرضت للعديد من الانتقادات من قبل المجتمع المصري. كما تم القبض عليها عدة مرات بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

في عام 2020، تم القبض على سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور مرة أخرى. وحكم عليها بالسجن لمدة 3 سنوات.