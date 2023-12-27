شكرا لقرائتكم خبر عن لسلامة مريض القلب.. 6 نصائح طبية .. تعرف عليها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قدّم تجمُّع القصيم الصحي، 6 نصائح طبية لسلامة مريض القلب.
وأوضح أن النصائح تشمل اتباع نظام غذائي تقل فيه نسبة الدهون والأملاح، وتجنّب الإجهاد، وأوقات الزحام، والتعامل الجيد مع التوتر، والإقلاع عن التدخين.
وأضاف: عند الشعور بأي ألمٍ في الصدر أو ضيقٍ في التنفس يجب أخذ قسط من الراحة.
وأشار التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أهمية استشارة الطبيب قبل السفر وتجهيز كمية كافية من الأدوية.
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