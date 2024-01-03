شبوة.. وفاة شخصين بماس كهربائي داخل بئر في بيحان

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر محلية في محافظة شبوة (جنوبي شرق اليمن)، بوفاة شخصين إثر تعرضهم لماس كهربائي داخل بئر مياه في مأساة تتكرر في أكثر من محافظة يمنية.



وقالت المصادر إن المواطنين (صقر محمد أحمد القدسي، صدام سالم علي النجار) توفيا، الثلاثاء، بماس كهربائي داخل بئر كانا يعملان به، فيما نجا ثالث يُدعى صالح حسين القدسي، في الحادثة التي شهدتها منطقة الجزعة بمديرية بيحان غربي شبوة.



وأضافت أن الضحايا كانوا داخل البئر لتعميق الحفر، وأثناء تشغيل غطاس المياه الذي يعمل عبر الطاقة الشمسية تسرب التيار الكهربائي إلى الماء ومنه إلى الضحايا ليفارق الحياة اثنين من العاملين على الفور فيما نجا ثالث.



وأشارت المصادر إلى أنه جرى انتشال الضحايا الذين ينحدرون من منطقة حصن جعيم بوادي الخير من ذات المديرية وتسليمهم إلى أهاليهم لدفنهم.



وخلال السنوات الأخيرة تكررت حوادث وفاة حفاري الآبار نتيجة الماس الكهربائي أو الاختناق وسط غياب لأدوات السلامة والوعي بالمخاطر التي تكتنف أعمالهم في جوف الأرض.

