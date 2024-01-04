اليمن..مليشيا الحوثي تُخلي منزل حقوقي مناهض لها بصنعاء تمهيداً لمصادرته

المنامة - ياسر ابراهيم - أخطرت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، سكان عمارة سكنية في العاصمة صنعاء، تابعة لأحد أبرز الحقوقيين المناهضين لها، مطالبة بسرعة إخلائها تمهيداً لمصادرتها.



ونشر الحقوقي اليمني خالد الآنسي، وثيقة صادرة عن مايسمى بالحارس القضائي (ذراع مليشيا الحوثي للسطو على ممتلكات معارضيها)، بتأريخ الثاني من الشهر الجاري، تُشعر المستأجرين في عمارته بسرعة إخلائها وتسليمها إلى الحارس القضائي المدعو "عامر الحداد".



وعلّق الآنسي على الوثيقة بالقول: "أما عني فلن أقول إلا الحمدلله، والله يكون في عون الضعفاء الذين قررت ايذائهم بتشريدهم من مسكنهم .. والله غالب".



وحددت المليشيا للسكان مدة 30 يوما من تاريخ تسلمها لإخلاء العمارة الكائنة في حي شميلة بمديرية السبعين، وهددت باتخاذ ماسمتها "إجراءات قانونية" ضد المخالفين.



وأشارت المليشيا إلى أن العمارة محجوزة لـ "الحارس القضائي" استنادا إلى قرارات المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة تحت ذريعة "التخابر مع دول أجنبية وإعانة العدو" في إشارة إلى تحالف دعم الشرعية وهي التهم التي عادة ما تلصقها بمعارضي الانقلاب الذين تم مصادرة ممتلكاتهم في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها.