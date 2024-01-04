المحويت.. وفاة وإصابة ثلاثة أشخاص في حادث مروري بخط ناقلات مُستحدث

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شاب وأصيب اثنان آخران في حادث سير على إحدى الطرقات التي استحدثتها مليشيا الحوثي لحركة الناقلات في محافظة المحويت (شمالي اليمن).



وقال عاملون في مجال النقل، إن الشاب "حامد منصور حزام المنعي" توفي أمس الأول، وأصيب اثنان آخران، جراء تعرض سيارتهم لحادثة صدم من قبل شاحنة في منطقه الأهجر المذوب مديريه شبام كوكبان بمحافظة المحويت.



وأضافت المصادر أن أسرة الضحية عفت عن سائق الشاحنة لوجه الله.



وخلال نحو أسبوعين توفي خمسة أشخاص في حوادث مماثلة في ذات الطريق الذي يشكو السائقون من عدم أهليتها لسير شاحنات النقل الثقيل بسبب ضيقها وانعطافاتها المتكررة فضلا عن أنها تمر بأسواق شعبية يكون فيها الأهالي عرضة للحوادث.



وازدادت الحوادث المرورية لسائقي الشاحنات مخلفة ضحايا بشرية وخسائر مادية كبيرة، وذلك بعد أن قطعت مليشيا الحوثي خط صنعاء الحديدة في أكتوبر الماضي.

