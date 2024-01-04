رئيس الجهاز المركزي للإحصاء يلتقي مدير منظمة UNDP في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - التقت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أ.د. صفاء عبدالله معطي اليوم في مبنى الجهاز المركزي للإحصاء ( حقات ) في العاصمة عدن بمدير البرامج في UNDP بالسيد عبدالمنعم عثمان مصطفى في البداية رحبت رئيس الجهاز بالسيد عبدالمنعم مصطفى معه وتم مناقشة الامور ذات العلاقة وسير العمل وانشطة الجهاز المركزي للإحصاء الحالية والمستقبلية واوجه التعاون المستقبلية. كما قامت باطلاعه على استراتيجية الجهاز المركزي للاحصاء للنهوض بالعمل الاحصائي والنظام الاحصائي الوطني. بدوره أكد السيد عبدالمنعم على أهمية دور الجهاز في بناء قاعدة البيانات واشاد بانجازات الجهاز وسمعته الممتازة والتي لمسها اليوم من خلال اللقاء بفريق العمل في الجهاز. واكد على أن الفترة المقبلة سيكون التعاون مع الجهاز في جانب قاعدة البيانات وبناء القدرات الاحصائية. وقام بجولة على ادارات الجهاز المركزي للاحصاء في حقات . حضر اللقاء من جانب منظمة UNDP السيد وليد عبدالقادر محمد باهارون منسق UNDP . ومن جانب الجهاز حضرت قيادات فريق العمل الفني في الجهاز المركزي للإحصاء. # اعلام _الجهاز _ المركزي

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