الرئاسي اليمني يعلن إنشاء جهازين أمنيين في العاصمة المؤقتة عدن

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الخميس، قرارين بإنشاء جهازين أمنيين، الأول يحمل اسم الجهاز المركزي لأمن الدولة والأخر، باسم مكافحة الإرهاب، ومقرهما العاصمة المؤقتة عدن.



وأفادت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" بصدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة، ووفقا لهذا القرار يدمج كلا من الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الامن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة في إطار جهاز استخباري واحد يسمى ب (الجهاز المركزي لأمن الدولة) ويكون مقره في العاصمة المؤقتة عدن ويجوز إنشاء فروع له في محافظات الجمهورية.



ونص القرار على أن هذا الجهاز يتبع رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ كافة المهام والمسئوليات المنصوص عليها في هذا القرار ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.



وتحدد اللائحة التنظيمية اختصاصات قيادة الجهاز والقطاعات والتقسيمات التي يتكون منها وفروعه، والادارات العامة التي يشرف عليها كل قطاع.



وكلف القرار رئيسا جهازي الأمن السياسي والأمن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لأنهاء واستكمال اعمال الدمج خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.



وألزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه المنصوص عليها في هذا القرار بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الانسان وبما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانيين النافذة.



وبموجب القرار تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار صادر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بناء على عرض ورفع من لجنة الدمج المشكلة من مجلس القيادة الرئاسي، بينما يصدر رئيس الجهاز اللوائح التنظيمية للوحدات الادارية ووحدات القوات الأمنية للجهاز وكذلك الأوامر المستديمة بشأن الواجبات والمحظورات لمنتسبي الجهاز وبشان تأمين عناصره ومقراته.



كما أفادت الوكالة بصدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإنشاء جهاز امني متخصص يسمى جهاز مكافحة الارهاب ومقره العاصمة المؤقتة عدن، ويرتبط برئيس اللجنة الأمنية العليا.



ونظم القرار مهام واختصاصات الجهاز وبناءه التنظيمي، وأن تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأن تكون له ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويخضع لإشراف اللجنة الامنية العليا.



كما الزم القرار، الجهاز بالعمل على سرعة إحالة القضايا مع المتهمين والمضبوطات وكافة الأوليات المتعلقة بها الى الجهاز المركزي لأمن الدولة او الجهات القضائية المختصة.



وقضى قرار أخر لرئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين اللواء شلال علي شايع هادي رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب.