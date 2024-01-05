اليمن.. قوات الجيش تحبط هجومًا لمليشيا الحوثي غرب وشرقي "تعز"

المنامة - ياسر ابراهيم - أحبطت قوات الجيش الوطني، الخميس، هجومًا لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، في الجبهتين الشرقية والغربية لمدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مساعد قائد اللواء 170 دفاع جوي، ركن توجيه اللواء العقيد منصور حزام قوله، إن "قوات الكتيبة الأولى في اللواء أحبطت هجوماً للمليشيات الحوثية في قطاع المناقيف والدفاع الجوي".

وأكد أن "قوات الجيش تمكنت من إجبار المليشيات الحوثية على التراجع والفرار مخلفة عديد من جثث عناصرها الذي قتلوا خلال الهجوم".

وفي السياق، أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة الكدحة بالريف الغربي لتعز.

