مقتل مواطن وإصابة شقيقه برصاص مسلح في نزاع على قطعة أرض غربي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن وأصيب شقيقه برصاص مسلح من ذات الأسرة، إثر نزاع على قطعة أرض في الخط الرابط بين محافظتي إب والحديدة.



وقالت مصادر محلية، إن مواطنا يُدعى "مختار نعمان المزحاني" أطلق النار على شقيقين من ذات الأسرة (حسين وأمين صادق المزحاني) في مديرية فرع العدين غربي إب، أمس الخميس، ما أدى إلى مقتل الأول وإصابة الآخر بإصابات بليغة وجرى نقله للمستشفى، فيما لاذ الجاني بالفرار.



وأضافت المصادر أن دوافع الجريمة التي شهدتها منطقة القاسمية بمديرية العدين، تعود إلى خلفية صراع على قطعة أرض محطة الوقود التي يملكها المجني عليهما في الطريق الرابط بين محافظة إب والحديدة.



وأشارت المصادر إلى أن الحادثة مرتبطة بحادثة وقعت قبل عام من الآن حيث قتل شقيق الجاني ويدعى (منصور نعمان) وأحرقت منازله ومنازل أشقائه وممتلكاتهم من قبل مليشيا الحوثي على خلفية قتله عدد من عناصر المليشيا بينهم قياديان حاولا التدخل في القضية محل النزاع، وفرض حل لصالح خصومه بالقوة.

