شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة سعودية تفضح زوجها كيف استخدم حيلة خبيثه لخصم مبلغ من مهرها!..لن تتوقع كم المبلغ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زوجة سعودية تفضح زوجها كيف استخدم حيلة خبيثه لخصم مبلغ من مهرها!..لن تتوقع كم المبلغ؟

نقلت صانعة المحتوى غنى العمري في تقرير جديد، قصة مثيرة للجدل تتعلق بعريس قام بخصم ألف ريال سعودي من مهر عروسه، مبررًا ذلك بأنها تمثل قيمة الزهور والمجسم الذي قدمه لها إلى جانب الطقم.وفقًا لتصريحات العمري، المستندة إلى رواية العروس نفسها، طلبت الأخيرة مهرًا قدره 60 ألف ريال، لكن العريس حوّل إلى حسابها 59 ألف فقط، معتبرًا قيمة الهدايا التي قدمها جزءًا من المهروأضافت العمري بأن هذا السلوك لا يتعلق بقيمة المال بقدر ما يعكس سمات شخصية العريس.

فهذا التصرف يشير، في رأيها، إلى رغبته في فرض السيطرة وإلى بعض من البخل في شخصيته.

كما اعتبرته مؤشراً على بدايات سلوك نرجسي، مشيرة إلى أن مثل هذه التفاصيل الدقيقة والصارمة في التعامل المالي قد تثير القلق لدى العروس بشأن مستقبل العلاقة.

تفاعل المواطنين بسخرية مع قصة العمري، حيث رد أحدهم “كل من طلع بالسيوشال ميديا عمل فيها عالم .. خلوا الناس في حالها اتركوا الخلق للخالق ،، العروس ام 59 الف تحمد ربها لقت زوج غيرها عنسوا بالبيوت من كثر ما يسمعون كلامكم، تبون الرجل ملاك من الجنة مثلاً” وقال أخر “والله الدين يحث على الحياء والخلق الحسن لكن مدري وش صار في الناس. طبعا ابليس يحث على السفور والانحلال وسبحان الله الناس وراه” وقال أخر “الله المستعان ، الان مع الانفتاح والتصوير اصاب الناس رجال ونساء خلل في المفاهيم، مع اننا مسلمين وديننا يحث المرأه على الاحترام والتقدير للطرف الثاني وعدم الابتذال والسفور والتزين والظهور لغير المحارم”.