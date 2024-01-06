وفاة طبيب يمني وأربعة من أبنائه في حادث سير بالسعودية

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي طبيب يمني رفقة أربعة من أبنائه في حادث سير بالمملكة العربية السعودية.



وقالت مصادر متطابقة، إن الطبيب جاعم الشبحي توفي مساء أمس مع أربعه من أولاده في حادثة صدم في الطريق المؤدي من العاصمة السعودية الرياض إلى مكة المكرمة.



وأضافت المصادر أن الحادثة التي جاءت قبل وصولهم إلى مكة لأداء العمرة، تسببت بإصابة زوجته وابنه الخامس.



وأشارت المصادر إلى أن شاحنة صدمت ثلاث سيارات من بينها سيارة الطبيب الشبحي وتسببت بوفاة 17 شخصاً بينهم الطبيب اليمني وأبنائه.



وينحدر الشبحي من مديرية يهر ـ يافع التابعة لمحافظة لحج جنوبي اليمن.



وتأتي الحادثة بعد يومين من حادثة مماثلة تسببت بوفاة امرأة يمنية وإصابة اثنين من أبنائها، ضمن عدة حوادث شهدتها الطرقات السعودية خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من اليمنيين المقيمين والمعتمرين.



