ارتفاع حالات الإصابات بالكوليرا في حضرموت إلى نحو 290 حالة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطات الصحية في ساحل حضرموت (شرقي اليمن) ارتفاع الحالات المُشتبه إصابتها بالكوليرا في المحافظة التي شهدت أواخر أكتوبر الماضي إعصاراً مدارياً.



وأفاد التقرير الصادر عن دائرة الترصد الوبائي في مكتب صحة ساحل حضرموت، بأنه تم رصد 289 حالة اشتباه بمرض الكوليرا خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى الرابع من يناير الجاري وبزيادة 18 حالة عن آخر إحصائية.



وتوزعت حالات الإصابة خلال الأيام الأربعة الأولى من يناير الجاري على مديرية بروم ميفع (12 حالة)، بالإضافة إلى 4 حالات في مدينة المكلا، وحالتين في مديرية حجر.



وأعلن التقرير عن رصد حالة وفاة مرتبطة بالمرض، و22 حالة مؤكدة بالفحص الزراعي.



وأشار التقرير إلى أن حالات الإشتباه بالإصابة توزعت على مديرية بروم ميفع بعدد 219 حالة، تليها المكلا بـ 56 حالة، فيما تم تسجيل 8 حالات في مديرية حجر و5 في الشحر، وحالة وحيدة في الديس.



ومن أهم العوامل التي تلعب دوراً كبيراً في عودة ظهور الكوليرا، تتمثل في التغيرات المناخية واستمرار الصراعات وعدم الاستقرار السياسي، وضعف النظم الصحية، وزيادة حركة السكان، وضعف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وانخفاض مستوى الوعي بين الجمهور، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

