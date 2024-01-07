عدن - ياسمين التهامي - بشرى من ولي العهد شخصياً للمواطنيين والمقيمين دون استثناء.. شاهد التفاصيل

الأحد 7 يناير 2024 الساعة 15:11

اطلق ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان فرض استثمارية جديدة امام المواطنين والمقيمين من المستثمرين وغير المقيمين.حيث اعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم الخميس، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصةوأكد ولي العهد أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة حيث تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.

وستقدم المملكة حوافز للشركات في المناطق الاقتصادية الأربعة التي أعلنها ولي العهد وتتمثل الحوافز في معدلات ضرائب تنافسية وإعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية