شكرا لبحثكم عن خبر مجلس القيادة يطوي صفحة معين عبدالملك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت مصادر مطلعة أن تغييراً وشيكاً سيطيح برئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الذي يتقلد المنصب منذ قرابة خمس سنوات.

وذكرت المصادر أن أبرز المرشحين لخلافة رئيس الوزراء الحالي هو عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي.

وأوضحت المصادر أن تغيير معين عبدالملك أصبح مفروغاً منه وأن هناك مشاورات حثيثة لتعيين رئيس وزراء بديل، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر أن التغيير سيقتصر على رئيس الحكومة، مع بقاء أعضاءها الذين تم اختيارهم بالمناصفة بين الشمال والجنوب، ويشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشارت المصادر إلى أن اسم عبدالله العليمي هو المرشح الأقوى بين قائمة من الأسماء، ومن ضمن قائمة المرشحين أحمد سالم باصريح نائب وزير النفط، والدكتور يحي الشعيبي مدير مكتب الرئاسة، وبدر باسلمة وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور عبدالسلام حميد وزير النقل.

ويأتي التغيير المرتقب في الحكومة اليمنية في وقت تشهد فيه البلاد جمودًا في مفاوضات السلام مع الحوثيين، وتفاقمًا في الأزمة الإنسانية.