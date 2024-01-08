شبوة.. وفاة سائق دراجة نارية دهسا بطقم عسكري تابع لقوات العمالقة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي مساء أمس الأحد، شاباً في عقده الثاني دهسا بطقم عسكري تابع لقوات العمالقة المدعومة إماراتياً، في إحدى بلدات محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن طقما عسكريا تابعا لقوات العمالقة كانت يسير بسرعة جنونية دهس دراجة نارية ماأدى إلى وفاة سائقها على الفور.



وأضافت المصادر أن الضحية يُدعى (محمد عبدربه سالم غافل الشني) وكان يسير في طريقه وقت الحادثة التي شهدتها قرية غنية بوادي خير في مديرية بيحان العليا غرب شبوة.



وخلال الأشهر شهدت المحافظة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي المنادي بالانفصال، عدة حوادث مماثلة تسببت بسقوط ضحايا من المدنيين، وتورطت فيها قوات العمالقة ودفاع شبوة المدعومتين من الإمارات.

