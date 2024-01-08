مليشيا الحوثي تقطع خط الحديدة - صنعاء أمام الشاحنات الصغيرة بشكل نهائي

المنامة - ياسر ابراهيم - شددت مليشيا الحوثي حصارها على الحركة التجارية بين المحافظات في مناطق سيطرتها بشكل خانق.

وحصل "يمن شباب نت" على نسخة من قرار حوثي يقضي بحظر حركة الشاحنات الصغيرة "الدينات المتوسطة والصغيرة" عبر خط صنعاء مناخة الحديدة، وتحويله كليا إلى خط الحديدة حجة عمران صنعاء، والطريق الثاني عبر خط الحديدة ريمة ذمار صنعاء.

وبحسب القرار الحوثي يتم التشديد على وزن الشاحنات الصغيرة ويكون المرور بالوزن.

ووفق القرار الحوثي الصادر عن وزارة الداخلية الحوثية فإن حظر حركة الشاحنات الصغيرة استجابة لمطالب الشاحنات الكبيرة.

وكانت مليشيا الحوثي قد حظرت في أكتوبر الماضي مرور الحركة التجارية من الحديدة إلى صنعاء عبر مناخة أكبر الشوارع بين المحافظتين، وحولته إلى خط صنعاء المحويت الحديدة للاتجاه النازل للموانئ، وعبر خطي حجة وذمار للاتجاه القادم من الموانئ إلى المحافظات.

واعترفت هيئة النقل الحوثية بأن طريق المحويت مزدحم وضيق وغير مؤهل لمرور الشاحنات التجارية الفارغة فضلا عن المحملة وأنه أدى إلى وفيات العشرات، وخسائر بالمليارات لكن الحوثي رفض الاستجابة لها وجعله طريقا مستمرا.

ويقول ناقلون، إن القرار الحوثي يهدف إلى تدمير قطاع النقل من القطاع الخاص وإنشاء شركات نقل حوثية بديلة عنهم تسيطر على القطاع البالغ قيمته ملياري دولار في 202 وفق الغرفة التجارية في صنعاء.