إب.. احتجاجات في مستشفى الثورة للمطالبة بالحقوق وسط تهديدات حوثية 

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة إب، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية للعشرات من موظفي هيئة مستشفى الثورة بإب، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المنهوبة، وفي وقفة احتجاجية هي الأولى خلال العام الجاري.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل، صورًا للعشرات من الموظفين خلال تنظيمهم الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالحقوق المنهوبة عنهم منذ أربعة أشهر.

وحسب ناشطون، فإن الوقفة تم تنفيذها أمام إدارة الهيئة، نتيجة قطع المستحقات والمرتبات منذ أربعة أشهر، رغم أن المليشيا حولت المستشفيات العامة إلى مستشفيات خاصة لا تقدم أي خدمات مجانا، بل بسعر مضاعف.

وأكد ناشطون، أن الإدارة هددتهم بالأمن والمخابرات التابعة لمليشيا لقيامهم بتلك الوقفة الاحتجاجية.

ومنذ منتصف السنة الماضية ارتفعت حدة المطالبات بالمرتبات والمستحقات والخدمات من السكان والموظفين في مناطق سيطرة الحوثي، وتشكل تلك المطالبات وفق برقية سرية حوثية أحد أبرز التحديات التي تواجه المليشيا في صنعاء والمحافظات الأخرى.